Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп провів в п’ятницю нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з Талібаном про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.