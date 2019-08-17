Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп провів в п’ятницю нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з Талібаном про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Президент, який зараз працює “на виїзді”, перебуваючи в своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, провів в п’ятницю нараду за участю віце-президента Майка Пенса, держсекретаря Майка Помпео, радника з національної безпеки Джона Болтона, міністра оборони Марка Еспера, спецпредставника по Афганістану Залмана Халілзада та інших представників адміністрації.
У центрі уваги президента — переговори з Талібаном, які зараз проводить делегація США на чолі з Халілзада. У повідомленні Гідлі йдеться, що “нарада пройшла дуже добре, переговори тривають”. Про подробиці зустрічі інформації поки немає.
Джерело в Пентагоні розповіло агентству Reuters про “значні розбіжності” між учасниками переговорів. Восьмий раунд цих переговорів завершився в Катарі в минулий понеділок.
Джерело в Пентагоні розповів Reuters про “значні розбіжності” між учасниками переговорів. Восьмий раунд цих переговорів завершився в Катарі в минулий понеділок.
Зараз в Афганістані знаходиться близько 14 тисяч американських солдатів. Вони навчають місцевих військових і проводять навчання спільно з силами безпеки Афганістану, а також борються з бойовиками з “Аль-Каїди” і місцевої філії “Ісламської держави”.
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Джерело в адміністрації уточнило, що остаточне рішення “афганського питання” навряд чи буде прийнято в результаті сьогоднішньої наради. Однак Трамп, за його словами, “ясно дав зрозуміти, що він хоче повернути солдатів на батьківщину”.
Напередодні восьмого раунду переговорів обидві сторони висловлювали оптимізм щодо швидкого укладення угоди. Однак представник Пентагону говорить про те, що американцям поки не вдалося домогтися від талібів обіцянки публічно відмовитися від підтримки “Аль-Каїди” та інших екстремістських угруповань. Залишається відкритим питання про укладення загальнонаціонального перемир’я — таліби, за словами джерела, також поки не дали на це своєї згоди.
Залмай Халілзад намагається переконати Талібан почати прямі переговори з офіційним афганським урядом в Кабулі. США пропонують, щоб у внутріафганскіх переговорах з Талібаном взяли участь влади країни, лідери опозиції і представники громадськості. Таліби як і раніше відмовляються домовлятися з урядом Ашрафа Гані, яке вони називають “американськими маріонетками”.