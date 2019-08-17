Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану

ukru
04:30 • 47720 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 124405 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 155453 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 144506 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 216761 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156736 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 189434 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 176252 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130767 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173661 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
38 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 77332 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 65844 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 78015 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 60840 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 59124 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 141962 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 216754 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 189429 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 176249 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 144140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 1365 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 124397 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104496 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 80489 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127486 перегляди
Актуальне
Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану

Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану

Київ • УНН

 • 10419 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп провів в п’ятницю нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з Талібаном про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Президент, який зараз працює “на виїзді”, перебуваючи в своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, провів в п’ятницю нараду за участю віце-президента Майка Пенса, держсекретаря Майка Помпео, радника з національної безпеки Джона Болтона, міністра оборони Марка Еспера, спецпредставника по Афганістану Залмана Халілзада та інших представників адміністрації.

У центрі уваги президента — переговори з Талібаном, які зараз проводить делегація США на чолі з Халілзада. У повідомленні Гідлі йдеться, що “нарада пройшла дуже добре, переговори тривають”. Про подробиці зустрічі інформації поки немає.

Джерело в Пентагоні розповіло агентству Reuters про “значні розбіжності” між учасниками переговорів. Восьмий раунд цих переговорів завершився в Катарі в минулий понеділок.

Джерело в Пентагоні розповів Reuters про “значні розбіжності” між учасниками переговорів. Восьмий раунд цих переговорів завершився в Катарі в минулий понеділок.

Зараз в Афганістані знаходиться близько 14 тисяч американських солдатів. Вони навчають місцевих військових і проводять навчання спільно з силами безпеки Афганістану, а також борються з бойовиками з “Аль-Каїди” і місцевої філії “Ісламської держави”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир - NYT

Джерело в адміністрації уточнило, що остаточне рішення “афганського питання” навряд чи буде прийнято в результаті сьогоднішньої наради. Однак Трамп, за його словами, “ясно дав зрозуміти, що він хоче повернути солдатів на батьківщину”.

Напередодні восьмого раунду переговорів обидві сторони висловлювали оптимізм щодо швидкого укладення угоди. Однак представник Пентагону говорить про те, що американцям поки не вдалося домогтися від талібів обіцянки публічно відмовитися від підтримки “Аль-Каїди” та інших екстремістських угруповань. Залишається відкритим питання про укладення загальнонаціонального перемир’я — таліби, за словами джерела, також поки не дали на це своєї згоди.

Залмай Халілзад намагається переконати Талібан почати прямі переговори з офіційним афганським урядом в Кабулі. США пропонують, щоб у внутріафганскіх переговорах з Талібаном взяли участь влади країни, лідери опозиції і представники громадськості. Таліби як і раніше відмовляються домовлятися з урядом Ашрафа Гані, яке вони називають “американськими маріонетками”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,219.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.36