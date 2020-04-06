Трамп обсудил ситуацию по коронавирусу со спортивными лигами Северной Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп провел встречу в формате телеконференции с руководителями 12 ведущих спортивных лиг Северной Америки. Темой обсуждения стал вопрос функционирования индустрии в условиях пандемии коронавируса. Слова Трампа приводит "ESPN", передает УНН.
В ходе телефонной конференции с представителями спортивных лиг Трамп подтвердил, что сезон НФЛ должен начаться вовремя в сентябре.
Президент США также сказал, что надеется вернуть фанатов на стадионы и арены до августа/сентября.
“Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арену. Я думаю, что это произойдет, как только это будет возможно. Фанаты тоже хотят вернуться. Они хотят видеть баскетбол и бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свои спортивные соревнования. Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать красивым, чистым, прекрасным свежим воздухом”, — сказал Трамп.
Отметим, что из-за вспышки коронавируса в США приостановили НХЛ, НБА, ТЛС и отложили старт сезона МЛБ.
Добавим также, новый сезон НФЛ должна стартовать 10 сентября.