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Трамп обговорив ситуацію щодо коронавірусу зі спортивними лігами Північної Америки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів зустріч у форматі телеконференції з керівниками 12 провідних спортивних ліг Північної Америки. Темою обговорення стало питання функціонування індустрії в умовах пандемії коронавірусу. Слова Трампа приводить "ESPN", передає УНН.

В ході телефонної конференції з представниками спортивних ліг Трамп ствердив, що сезон НФЛ повинен початися вчасно у вересні.

Президент США також сказав, що сподівається повернути фанатів на стадіони і арени до серпня/вересня.

“Я хочу, щоб фанати повернулися на арену. Я думаю, що це станеться, як тільки це буде можливо. Фанати теж хочуть повернутися. Вони хочуть бачити баскетбол і бейсбол, футбол і хокей. Вони хочуть бачити свої спортивні змагання. Вони хочуть вийти на поля для гольфу і дихати красивим, чистим, прекрасним свіжим повітрям”, — сказав Трамп.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу в США призупинили НХЛ, НБА, МЛС та відклали старт сезону МЛБ.

Додамо також, новий сезон НФЛ має стартувати 10-го вересня.

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