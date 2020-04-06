Трамп обговорив ситуацію щодо коронавірусу зі спортивними лігами Північної Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів зустріч у форматі телеконференції з керівниками 12 провідних спортивних ліг Північної Америки. Темою обговорення стало питання функціонування індустрії в умовах пандемії коронавірусу. Слова Трампа приводить "ESPN", передає УНН.
В ході телефонної конференції з представниками спортивних ліг Трамп ствердив, що сезон НФЛ повинен початися вчасно у вересні.
Президент США також сказав, що сподівається повернути фанатів на стадіони і арени до серпня/вересня.
“Я хочу, щоб фанати повернулися на арену. Я думаю, що це станеться, як тільки це буде можливо. Фанати теж хочуть повернутися. Вони хочуть бачити баскетбол і бейсбол, футбол і хокей. Вони хочуть бачити свої спортивні змагання. Вони хочуть вийти на поля для гольфу і дихати красивим, чистим, прекрасним свіжим повітрям”, — сказав Трамп.
Зазначимо, що через спалах коронавірусу в США призупинили НХЛ, НБА, МЛС та відклали старт сезону МЛБ.
Додамо також, новий сезон НФЛ має стартувати 10-го вересня.