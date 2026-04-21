Трамп обещает быстрое падение цен на бензин – вопреки прогнозам министра
Дональд Трамп опроверг заявление Криса Райта о высокой стоимости топлива до 2027 года. Президент США ожидает снижения цен сразу после завершения войны с Ираном.
Президент США Дональд Трамп опроверг слова министра энергетики страны Криса Райта о том, что цены на бензин не снизятся до 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам Трампа, американцы могут ожидать снижения цен сразу после окончания войны с Ираном.
Издание напоминает, что в воскресенье Райт заявил, что хотя цена на бензин ниже 3 долларов за галлон "может произойти позже в этом году, это может не произойти до следующего года".
Я думаю, что он ошибается в этом. Абсолютно ошибается
Издание добавляет, что, по оценкам AAA, средняя цена за галлон обычного бензина в понедельник составляла 4,04 доллара, по сравнению с 3,15 доллара год назад. В понедельник мировые цены на нефть выросли на 5%.
Контекст
Цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как ВМС США захватили иранский корабль, чему предшествовал обстрел европейских судов Тегераном и возобновление им контроля над Ормузским проливом.
Накануне войска Соединенных Штатов Америки атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду в Оманском заливе.
