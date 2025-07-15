Трамп не подтвердил готовность к встрече с путиным

В ответ на вопросы российских СМИ президент США Дональд Трамп не подтвердил намерение встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и не выразил однозначной поддержки Украине, заявив, что он "на стороне человечества" и стремится "завершить кровопролитие", пишет УНН.

Как указано, "Трамп не подтвердил, что готов к встрече с путиным" и заявил о разочаровании диалогом по Украине.

Лидер США также "отрицательно ответил" на вопрос о том, на стороне ли он Украины, и заявил, что "на стороне человечества и хочет завершения кровопролития".

путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.