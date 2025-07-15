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Трамп не подтвердил готовность к встрече с путиным

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Дональд Трамп не подтвердил намерение встретиться с российским диктатором и не выразил однозначной поддержки Украине. Он заявил, что находится "на стороне человечества" и стремится "завершить кровопролитие".

Трамп не подтвердил готовность к встрече с путиным

В ответ на вопросы российских СМИ президент США Дональд Трамп не подтвердил намерение встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и не выразил однозначной поддержки Украине, заявив, что он "на стороне человечества" и стремится "завершить кровопролитие", пишет УНН.

Как указано, "Трамп не подтвердил, что готов к встрече с путиным" и заявил о разочаровании диалогом по Украине.

Лидер США также "отрицательно ответил" на вопрос о том, на стороне ли он Украины, и заявил, что "на стороне человечества и хочет завершения кровопролития".

путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters15.07.25, 17:35 • 5342 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Алена Уткина

Алена Уткина

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