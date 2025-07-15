Трамп не підтвердив готовність до зустрічі з путіним

У відповідь на запитання російських ЗМІ президент США Дональд Трамп не підтвердив намір зустрітися з російським диктатором владіміром путіним і не висловив однозначної підтримки Україні, заявивши, що він "на боці людства" і прагне "завершити кровопролиття", пише УНН.

Як вказано, "Трамп не підтвердив, що готовий до зустрічі з путіним" і заявив про розчарування діалогом щодо України.

Лідер США також "негативно відповів" на питання про те, чи він на стороні України і заявив, що "на боці людства і хоче завершення кровопролиття".

путін, не звертаючи уваги на Трампа, може продовжити війну в Україні - Reuters

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.