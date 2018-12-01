Трамп не может допустить Путину "некоторые вещи"

“Я не способен читать его мысли. Никто не может. Он знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли. Но они состоялись. Я не могу быть частью этого”, — сказал Дональд Трамп в ответ на вопрос о поведении Путина в Керченском проливе и общей российской стратегии в будущем.

Американский президент вновь напомнил, что разорвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата украинских моряков и кораблей российской стороной в Керченском проливе 25 ноября. Но добавил, что встреча все-таки состоится в будущем.

“Из-за того, что произошло по Украине, кораблей и моряков, время для встречи было бы неудачным. Но я с ним встречусь. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас и в дальнейшем будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время”, — добавил он американскому изданию.

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

После этого, на открытии саммита “Большой двадцатки” в Буэнос-Айресе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018.