Трамп не може допустити Путіну "певні речі"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У п’ятницю президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не може дозволити Росії певні речі. Про це американський лідер заявив на саміті “Великої двадцятки” в інтерв’ю для видання “Голос Америки”, повідомляє УНН.
“Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього”, — сказав Дональд Трамп у відповідь на запитання про поведінку Путіна у Керченській протоці та загальної російської стратегії у майбутньому.
Американський президент знову нагадав, що розірвав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним через захоплення українських моряків та кораблів російською стороною у Керченській протоці 25 листопада. Але додав, що зустріч все-таки відбудеться в майбутньому.
“Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час”, — додав він американському виданню.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.
Після цього, на відкритті саміту “Великої двадцятки” в Буенос-Айресі президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не привітались.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.