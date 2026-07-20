Трамп не меняет стратегию в отношении Ирана, несмотря на гибель американских военнослужащих
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не объявил об изменении стратегии в отношении Ирана, несмотря на рост потерь среди американских военнослужащих до 17 человек. Вашингтон планирует сохранить курс на удары по иранским целям и безопасность судоходства.
Президент США Дональд Трамп пока не объявил об изменении стратегии в отношении Ирана, несмотря на новые потери среди американских военных и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным Центрального командования США, число погибших американских военных возросло до 17. Также продолжается идентификация останков еще одной жертвы удара по американской базе в Иордании.
В течение выходных Иран и США продолжили обмен ударами, а предыдущее мирное соглашение фактически утратило силу.
Несмотря на это, Трамп пока не приказал расширять военную операцию. Вместо этого он призвал Конгресс включить новые санкции против Ирана в законопроект о санкциях в отношении России.
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По информации Bloomberg, Вашингтон планирует сохранить нынешний курс – наносить удары по иранским целям и обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив.
Эксперты предупреждают, что стороны оказались в "цикле эскалации", а конфликт, который длится уже 21-ю неделю, остается серьезной угрозой для международной безопасности и мировой экономики.
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