Американский военный погиб при обезвреживании боеприпаса с иранского дрона в Ираке
Киев • УНН
Военнослужащий США погиб на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с иранского беспилотника. Инцидент произошел в субботу, другие подробности не разглашаются.
Американский военнослужащий погиб на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного иранским ударным беспилотником. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным CENTCOM, инцидент произошел в субботу во время проведения операции по обезвреживанию неразорвавшегося боеприпаса.
В командовании отметили, что боеприпас был выпущен из "сбитого иранского беспилотника односторонней атаки".
Других подробностей относительно обстоятельств гибели военнослужащего или его личности Центральное командование США пока не обнародовало.
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