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Трамп не хочет идти на третий президентский срок - СМИ

Киев • УНН

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Президент США заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок, а хочет передать полномочия великому республиканцу. Ранее экс-советник Трампа заявлял о его намерениях баллотироваться снова.

Трамп не хочет идти на третий президентский срок - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует идти на третий срок и хочет "передать эстафету кому-то другому". Об этом он заявил в интервью "Meet the Press" на телеканале NBC News.

Это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре чудесных года и передать эстафету кому-то 

- заявил Трамп.

При этом он выразил надежду, что передаст полномочия члену Республиканской партии.

В идеале — великому республиканцу, чтобы он продолжил дело 

- сказал президент США.

Дополнение

Политик, бизнесмен, бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что президент США Дональд Трамп собирается баллотироваться на третий срок.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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