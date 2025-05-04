Трамп не хочет идти на третий президентский срок - СМИ
Киев • УНН
Президент США заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок, а хочет передать полномочия великому республиканцу. Ранее экс-советник Трампа заявлял о его намерениях баллотироваться снова.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует идти на третий срок и хочет "передать эстафету кому-то другому". Об этом он заявил в интервью "Meet the Press" на телеканале NBC News.
Это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре чудесных года и передать эстафету кому-то
При этом он выразил надежду, что передаст полномочия члену Республиканской партии.
В идеале — великому республиканцу, чтобы он продолжил дело
Дополнение
Политик, бизнесмен, бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что президент США Дональд Трамп собирается баллотироваться на третий срок.