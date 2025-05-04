Трамп не хоче йти на третій президентський термін - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США заявив, що не планує балотуватися на третій термін, а хоче передати повноваження великому республіканцю. Раніше ексрадник Трампа заявляв про його наміри балотуватися знову.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планує йти на третій термін і хоче "передати естафету комусь іншому". Про це він заявив в інтерв'ю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.
Це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь
При цьому він висловив сподівання, що передасть повноваження члену Республіканської партії.
В ідеалі — великому республіканцю, щоб він продовжив справу
Доповнення
Політик, бізнесмен, колишній головний стратег Білого дому та старший радник Трампа Стівен Беннон заявив, що президент США Дональд Трамп збирається балотуватися на третій термін.