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Трамп не хоче йти на третій президентський термін - ЗМІ

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Президент США заявив, що не планує балотуватися на третій термін, а хоче передати повноваження великому республіканцю. Раніше ексрадник Трампа заявляв про його наміри балотуватися знову.

Трамп не хоче йти на третій президентський термін - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планує йти на третій термін і хоче "передати естафету комусь іншому". Про це він заявив в інтерв'ю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

Це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь 

- заявив Трамп.

При цьому він висловив сподівання, що передасть повноваження члену Республіканської партії.

В ідеалі — великому республіканцю, щоб він продовжив справу 

- сказав президент США.

Доповнення

Політик, бізнесмен, колишній головний стратег Білого дому та старший радник Трампа Стівен Беннон заявив, що президент США Дональд Трамп збирається балотуватися на третій термін.

Павло Зінченко

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