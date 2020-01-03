Трамп написал, почему США устранили иранского генерала Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани убил и тяжело ранил тысячи американцев, и замышлял убить еще много людей, его нужно было ликвидировать много лет назад. Об этом написал президент США Дональд Трамп у себя в Twitter, передаёт УНН.
"Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев за длительный период времени, и замышлял убить еще много людей... но был пойман!", - написал Трамп.
По его словам, Сулеймани прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, включая недавние смерти большого числа протестующих в самом Иране.
"Хотя Иран никогда не сможет должным образом это признать, Сулеймани был и ненавидим, и его опасались внутри страны. Они не так опечалены, как лидеры позволяют верить внешнему миру. Его надо было убрать много лет назад!", - добавил президент США.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда "Аль-Кудс" в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.