Трамп написав, чому США усунули іранського генерала Сулеймані

КИЇВ. 4 січня. УНН. Командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані вбив і важко поранив тисячі американців, і замишляв убити ще багато людей, його потрібно було ліквідувати багато років назад. Про це написав президент США Дональд Трамп у себе в Twitter, передає УНН.