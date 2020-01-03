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Трамп написав, чому США усунули іранського генерала Сулеймані

Трамп написав, чому США усунули іранського генерала Сулеймані

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані вбив і важко поранив тисячі американців, і замишляв убити ще багато людей, його потрібно було ліквідувати багато років назад. Про це написав президент США Дональд Трамп у себе в Twitter, передає УНН.

"Генерал Касем Сулеймані вбив або тяжко поранив тисячі американців за тривалий період часу, і замишляв убити ще багато людей ... але був спійманий!", - написав Трамп.

За його словами, Сулеймані прямо і побічно відповідальний за загибель мільйонів людей, включаючи недавні смерті великого числа протестуючих в самому Ірані.

"Хоча Іран ніколи не зможе належним чином це визнати, Сулеймані був і ненавидимо, і його побоювалися всередині країни. Вони не так засмучені, як лідери дозволяють вірити зовнішнього світу. Його треба було прибрати багато років тому! ", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучої помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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