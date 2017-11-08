Трамп пытался посетить демилитаризованную зону в Корее

Отмечается, что с другой стороны у стражей ворот, на американского лидера ждал президент Южной Кореи - Мун Чжэ Ин. Именно он, по словам сотрудника президентской канцелярии, был организатором встречи в ДМЗ. Но за неблагоприятных погодных условий вертолет Трампа не смог сесть в районе ДМЗ и вернулся к военной базы США в г.Юнсань.

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Ранее Вашингтон отрицал планы Трампа посетить межграничную пограничную территорию во время своего двухдневного визита.

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на переговоры по КНДР.

Как сообщал ранее УНН, президент США Дональд Трамп в первый день своего визита на Корейский полуостров сообщил о готовности вести переговоры с Северной Кореей о прекращении ядерной программы КНДР, призывая Пхеньян "сесть за стол" и "заключить соглашение"