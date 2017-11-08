Трамп намагався відвідати демілітаризовану зону в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп планував нанести неоголошений візит в демілітаризовану зону (ДМЗ) на кордоні Південної Кореї і КНДР, але не зміг це зробити через погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap News.
Зазначається, що з іншого боку біля вартових воріт, на американського лідера чекав президент Південної Кореї - Мун Чже Ін. Саме він, за словами співробітника президентської канцелярії, був організатором зустрічі в ДМЗ. Але через несприятливі погодні умови вертоліт Трампа не зміг сісти в районі ДМЗ і повернувся до військової бази США в м. Юнсань.
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Раніше Вашингтон заперечував будь-які плани Трампа відвідати міжкордонну прикордонну територію під час свого дводенного візиту.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї на переговори щодо КНДР.
Як повідомляв раніше УНН, президент США Дональд Трамп в перший день свого візиту на Корейський півострів повідомив про готовність вести переговори з Північною Кореєю стосовно припинення ядерної програми КНДР, закликаючи Пхеньян "сісти за стіл" та "укласти угоду"