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Трамп наложил вето на резолюцию о применении силы в Иране

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду, 6 мая, наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана. Глава американской администрации назвал документ "оскорбительным" для института президентства, передает УНН со ссылкой на DW.

Трамп наложил вето на резолюцию о применении силы в Иране

Резолюция была представлена законодателями в Палате представителей, после того как командующий спецназом “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

“Несмотря на то, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана”, — заявил американский лидер. “Мы живем во враждебном мире, полном растущих угроз, и Конституция США признает, что президент должен быть в состоянии предугадать дальнейшие шаги наших соперников и принять быстрые и решительные действия в ответ на них. Именно это я и сделал!”, — уверен Трамп. Он также высказал мнение, что операция в Ираке была санкционирована резолюцией Конгресса США с 2002 года, которая позволяет применение силы в этой стране.

Резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей. До этого в феврале ее одобрил Сенат Конгресса США, где большинство принадлежит республиканцам.

Резолюция обязывала президента до начала военных действий против Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их — до одобрения законодателей.

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