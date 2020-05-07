Трамп наклав вето на резолюцію щодо застосування сили в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу, 6 травня, наклав вето на резолюцію американського Конгресу про обмеження його повноважень щодо задіяння збройних сил щодо Ірану. Глава американської адміністрації назвав документ “образливим” для інституту президентства, передає УНН із посиланням на DW.
Резолюція була представлена законодавцями в Палаті представників, після того як командувач спецпідрозділом “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані був убитий 3 січня по наказом Трампа в результаті ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада.
“Попри те, що написано в резолюції, Сполучені Штати зараз не застосовують силу щодо Ірану”, — заявив американський лідер. “Ми живемо у ворожому світі, повному зростаючих загроз, і Конституція США визнає, що президент повинен бути в змозі передбачити подальші кроки наших суперників і прийняти швидкі та рішучі дії у відповідь на них. Саме це я і зробив!”, — упевнений Трамп. Він також висловив думку, що операція в Іраку була санкціонована резолюцією Конгресу США від 2002 року, що дозволяє застосування сили в цій країні.
Резолюцію, що стосується Ірану, в березні підтримала більшість членів Палати представників. До цього в лютому її схвалив Сенат Конгресу США, де більшість належить республіканцям.
Резолюція зобов’язувала президента до початку військових дій проти Ірану отримати від Конгресу відповідний дозвіл. Якщо ж бойові дії вже розпочато, то адміністрація США протягом 30 днів повинна припинити їх — до схвалення законодавців.