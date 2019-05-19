Трамп может помиловать военных преступников

Отмечается, что администрация Трампа попросила немедленно подготовить документы о помиловании нескольких военнослужащих США, обвиняемых или осужденных в военных преступлениях, в частности, по обвинению в расстреле безоружных гражданских лиц в Ираке.

Одним из помилованных может стать начальник специальных операций Navу SEAL Эдвард Галлахер, который должен предстать перед судом в ближайшие недели по обвинению в расстреле безоружных гражданских лиц и убийстве ножом врага в плену в Ираке.

Как сообщает The New York Times, скорее всего, Трамп объявит о своем решении 27 мая в День памяти, когда в США вспоминают всех американских солдат, погибших в войнах.

По данным издания, Белый дом уже направил соответствующие запросы в управление прокурора по помилованию при Министерстве юстиции.

Напомним, Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая.