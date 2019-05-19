Трамп може помилувати військових злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп зазначив, що розглядає питання про помилування американських військових, обвинувачених або засуджених за військові злочини. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Зазначається, що адміністрація Трампа попросила негайно підготувати документи про помилування кількох військовослужбовців США, обвинувачених або засуджених у військових злочинах, зокрема, за звинуваченнями у розстрілі беззбройних цивільних осіб в Іраку.
Одним з помилуваних може стати начальник спеціальних операцій Navу SEAL Едвард Галлахер, який має постати перед судом у найближчі тижні за звинуваченням у розстрілі беззбройних цивільних осіб і вбивстві ножем ворога в полоні в Іраку.
Як повідомляє The New York Times, швидше за все, Трамп оголосить про своє рішення 27 травня на День пам’яті, коли в США згадують всіх американських солдатів, які загинули у війнах.
За даними видання, Білий дім вже направив відповідні запити в управління прокурора з помилування при Міністерстві юстиції.
Нагадаємо, Трамп виступив за розслідування фінансових зв'язків Байдена з владою Китаю.