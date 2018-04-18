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Трамп намерен расширить экспорт американского оружия

Киев • УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп намерен расширить экспорт американского оружия

План Трампа носит название “Покупайте американское”, официально о нём могут объявить уже в четверг. Его применение позволит большему количеству стран закупать в США более разнообразное вооружение. Ослабеют экспортные правила, действующие сейчас в отношении боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, кораблей, артиллерии и так далее. Более того, соглашения с некоторыми государствами будут осуществляться быстрее, чем сейчас.

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Следует отметить, что к контролю за оборонными контрактами и тщательному подбору покупателей традиционно призывают правозащитные группы и члены Конгресса США от Демократической партии. Они опасаются, что американское оружие может попасть в страны, действия властей которых не встречает однозначного одобрения в Вашингтоне. В Белом доме в свою очередь указывают на то, что Китай и Россия все активнее наращивают экспорт вооружений.

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

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Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством-членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

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