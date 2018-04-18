Трамп має намір розширити експорт американської зброї

План Трампа носить назву “Купуйте американське”, офіційно про нього можуть оголосити вже в четвер. Його застосування дозволить більшій кількості країн закуповувати у США більш різноманітне озброєння. Послабшають експортні правила, що діють зараз відносно бойових літаків, безпілотних літальних апаратів, кораблів, артилерії і так далі. Більш того, угоди з деякими державами будуть здійснюватися швидше, ніж зараз.

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Слід зазначити, що до контролю за оборонними контрактами і ретельному підбору покупців традиційно закликають правозахисні групи і члени Конгресу США від Демократичної партії. Вони побоюються, що американська зброя може потрапити до країн, дії влади яких не зустрічає однозначного схвалення у Вашингтоні. У Білому домі в свою чергу вказують на те, що Китай і Росія все активніше нарощують експорт озброєнь.

Нагадаємо, російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини. Про це заявив у середу в інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.

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Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою-членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.