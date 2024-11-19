Трамп лично давит на сенаторов по поводу назначения Гетца генпрокурором - Axios

Избранный президент США Дональд Трамп лично звонит сенаторам, чтобы надавить относительно утверждения бывшего члена Палаты представителей США Мэтта Гетца на должность генерального прокурора США, со ссылкой на слова сенаторов, которые общались с Трампом, сообщает Axios, пишет УНН.

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«Трамп прилагает усилия в отношении своего противоречивого кандидата, и посылает недвусмысленное сообщение республиканцам Сената, что он ждет его утверждения», - указывает издание.

«Он явно хочет Мэтта Гетца. Он считает, что Мэтт Гетц - единственный человек, который действительно будет иметь бесстрашие и свирепость, чтобы сделать то, что нужно сделать в Министерстве юстиции», - сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер, которому позвонил Трамп.

«Одна вещь относительно Дональда Трампа: люди никогда не должны путать его поддержку одного из его кандидатов как тактический или стратегический инструмент для кого-то другого, - сказал Крамер. - И по крайней мере до этого момента он вкладывает в это собственный политический капитал».

«И он довольно убедительный парень», - отметил Крамер.

Другой сенатор также подтвердил Axios, что Трамп обратился к ним, призвав их сплотиться вокруг него.

Тем временем, комитет по этике Палаты представителей США обсуждает, следует ли публиковать свой отчет по обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны Гетца.

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Несколько законодателей Палаты представителей предположили, что даже если комитет по этике Палаты представителей не опубликует отчет - а спикер-республиканец палаты Майк Джонсон выступает за то, чтобы отчет оставался закрытым - вполне вероятно, что он попадет в прессу.

Гетц отрицает правонарушение.

По подсчетам издания, «Гетц может потерять всего три голоса, чтобы быть утвержденным в зале».

При этом издание называет маловероятным, что кто-то из демократов поддержит противоречивого законодателя. Сенатор-демократ Дик Дурбин сказал, что Гетц - «наименее квалифицированный и самый радикальный человек, который когда-либо номинирован на должность генерального прокурора». Республиканцу из Флориды, который внезапно покинул свое место в Палате представителей на прошлой неделе, нужно будет привлечь на свою сторону некоторых законодателей, которых он открыто критиковал в прошлом, пишет издание.

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