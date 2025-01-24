Трамп летит в Калифорнию осмотреть последствия разрушительных пожаров
Киев • УНН
Президент США направляется в Калифорнию для оценки ущерба от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Губернатор штата Гэвин Ньюсом планирует встретиться с президентом для обсуждения федеральной помощи.
Президент США Дональд Трамп направляется в Калифорнию, где, как ожидается, он осмотрит ущерб от нескольких лесных пожаров, которые опустошили Лос-Анджелес за последние недели, передает УНН.
Детали
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом встретится с президентом на взлетной полосе, сказал пресс-секретарь губернатора в заявлении для CNN.
"Губернатор намерен отстаивать потребности калифорнийцев в партнерстве с федеральной администрацией", - сказал пресс-секретарь Брэндон Ричардс.
Добавим
Сегодня утром Трамп находился на западе Северной Каролины, где посетил громады, находящиеся в процессе восстановления после урагана Хелен.