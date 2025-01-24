Трамп летить до Каліфорнії оглянути наслідки руйнівних пожеж

Президент США Дональд Трамп прямує до Каліфорнії, де, як очікують, він огляне збитки від кількох лісових пожеж, які спустошили Лос-Анджелес за останні тижні, передає УНН.

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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом зустрінеться з президентом на злітній смузі, сказав прес-секретар губернатора в заяві для CNN.

"Губернатор має намір відстоювати потреби каліфорнійців у партнерстві з федеральною адміністрацією", - сказав прес-секретар Брендон Річардс.

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Сьогодні вранці Трамп перебував на заході Північної Кароліни, де відвідав громади, що перебувають у процесі відновлення після урагану Хелен.