Трамп хочет назначить на высокую должность в Госдепе политика с украинскими корнями

Добрянски была послом по особым поручениям по вопросам Северной Ирландии и заместителем госсекретаря по глобальным вопросам. Теперь она может заменить на посту Томаса Шеннона, который объявил о своем выходе на пенсию.



Ее отец, Лев Добрянский, был профессором экономики в университете Джорджтауна, а также известным антикоммунистическим активистом.



Он был автором резолюции Недели "Порабощенных наций" 1959 года, которая ежегодно отмечается Конгрессом и Белым домом в течение почти шести десятилетий. Резолюция отмечала, что Советский Союз поработил ряд нерусских наций, советское господство не продлится и в один день народы будут свободными.



Добрянски был активистом этнических сообществ Центральной и Восточной Европы, особенно в украинско-американской общине. Он был председателем Украинского конгрессового комитета Америки и был сильным защитником независимости Украины, а также был преподавателем будущей первой леди Украины Екатерины Ющенко.



Сама же Пола Добрянски течение своей карьеры политика получала высокие признание и награды от правительств Польши, Венгрии, Литвы, Украины и Румынии.