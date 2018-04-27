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Трамп хочет назначить на высокую должность в Госдепе политика с украинскими корнями

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выдвинуть дипломата с украинскими корнями, Полу Добрянски, на высокую должность в Государственном департаменте. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Трамп хочет назначить на высокую должность в Госдепе политика с украинскими корнями

Добрянски была послом по особым поручениям по вопросам Северной Ирландии и заместителем госсекретаря по глобальным вопросам. Теперь она может заменить на посту Томаса Шеннона, который объявил о своем выходе на пенсию.

Ее отец, Лев Добрянский, был профессором экономики в университете Джорджтауна, а также известным антикоммунистическим активистом.

Он был автором резолюции Недели "Порабощенных наций" 1959 года, которая ежегодно отмечается Конгрессом и Белым домом в течение почти шести десятилетий. Резолюция отмечала, что Советский Союз поработил ряд нерусских наций, советское господство не продлится и в один день народы будут свободными.

Добрянски был активистом этнических сообществ Центральной и Восточной Европы, особенно в украинско-американской общине. Он был председателем Украинского конгрессового комитета Америки и был сильным защитником независимости Украины, а также был преподавателем будущей первой леди Украины Екатерины Ющенко.

Сама же Пола Добрянски течение своей карьеры политика получала высокие признание и награды от правительств Польши, Венгрии, Литвы, Украины и Румынии.

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