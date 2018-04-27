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Трамп хоче призначити на високу посаду в Держдепі політика з українським корінням

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує висунути дипломата з українським корінням, Полу Добрянські, на високу посаду в Державному департаменті. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела, передає УНН.

Трамп хоче призначити на високу посаду в Держдепі політика з українським корінням

Добрянські була послом з особливих доручень з питань Північної Ірландії та заступником держсекретаря з глобальних питань. Тепер вона може замінити на посту Томаса Шеннона, який оголосив про свій вихід на пенсію.

ЇЇ батько, Лев Добрянський, був професором економіки в університеті Джорджтауна, а також відомим антикоммуністичним активістом.

Він був автором Резолюції Тижня "Поневолених націй" 1959 року, який щорічно відзначається Конгресом та Білим домом протягом майже шістьох десятиліть. Резолюція зазначала, що Радянський Союз поневолив ряд неросійських націй, що радянське панування не триватиме і що в один день народи будуть вільними.

Добрянські був активістом етнічних спільнот Центральної та Східної Європи, особливо в українсько-американській громаді. Він був головою Українського конгресового комітету Америки та був сильним захисником незалежності України, а також був викладачем майбутньої першої леді України Катерини Ющенко.

Сама ж Пола Добрянські протягом своєї кар'єри політика отримувала високі визнання і нагороди від урядів Польщі, Угорщини, Литви, України і Румунії.

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