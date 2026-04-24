Трамп: Иран готовится к предложению для США перед переговорами в Пакистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран планирует сделать предложение, направленное на удовлетворение требований США, в то время как ожидается возобновление переговоров в Пакистане. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

В то же время, по словам главы Белого дома, он пока не знает, каким будет это предложение.

Они сделают предложение, и нам придется посмотреть - сказал Трамп.

На вопрос, с кем США ведут переговоры, Трамп ответил: "Я не хочу этого говорить, но мы имеем дело с людьми, которые сейчас у власти".

В то же время

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Белый дом "увидел определенный прогресс" со стороны иранцев.

