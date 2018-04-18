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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Трамп и Обама отреагировали на смерть Барбары Буш

Киев • УНН

 • 24108 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп и экс-хозяин Белого дома Барак Обама опубликовали официальные заявления о смерти бывшей первой леди США Барбары Буш, передает УНН.

Трамп и Обама отреагировали на смерть Барбары Буш

“Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп присоединяются к общенациональному чествованию жизни Барбары Буш. Как жена, мать, бабушка, супруга военного, бывшая первая леди, миссис Буш была защитницей американской семьи... Ее будут долго помнить за преданность стране и семье, которым она отлично служила”, — говорится в официальном заявлении Трампов.

Барак Обама и его супруга Мишель также отметили ее огромную роль в американском обществе. “Мы благодарны ей за то, как она прожила свою жизнь — она показала, что государственная служба является важным и благородным призванием; ее жизнь была примером скромности и порядочности, которые являются лучшим выражением Американского духа”, — говорится в заявлении.

Напомним, жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — умерла во вторник в возрасте 92 лет.

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