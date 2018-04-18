Трамп і Обама відреагували на смерть Барбари Буш
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп і екс-господар Білого дому Барак Обама опублікували офіційні заяви про смерть колишньої першої леді США Барбари Буш, інформує УНН.
“Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп приєднуються до загальнонаціонального вшанування життя Барбари Буш. Як дружина, мати, бабуся, дружина військового, колишня перша леді, місіс Буш була захисницею американської сім’ї ... Її будуть довго пам’ятати за відданість країні та сім’ї, яким вона відмінно служила”, — йдеться в офіційній заяві Трампів.
Барак Обама і його дружина Мішель також відзначили її величезну роль в американському суспільстві. “Ми вдячні їй за те, як вона прожила своє життя — вона показала, що державна служба є важливим і благородним покликанням; її життя було прикладом скромності і порядності, які є кращим виразом Американського духу”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого — Барбара Буш — померла у вівторок у віці 92 років.