Трамп и гендиректор Apple обсудили торговую войну с Китаем

“Кук провел частные переговоры с Трампом в Овальном кабинете. Он также общался с главным экономическим советником президента Ларри Кадлоу и торговым представителем США Робертом Лайтхизером. Трамп угрожал новым тарифом в размере 100 млрд долларов на китайскую продукцию, которые могут быть нацелены на мобильные телефоны, компьютеры и другие товары народного потребления. Китай отбился от начального раунда тарифов в размере 50 млрд. долларов”, — говорится в сообщении.

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Представитель Белого дома назвал встречу успешной, но подробности не разглашаются.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.