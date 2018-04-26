Трамп і гендиректор Apple обговорили торговельну війну з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп, разом з двома своїми радниками, і генеральний директор технологічної компанії Apple Inc Тім Кук провели зустріч, на якій обговорили шляхи запобігання торговельної війни з КНР, так як вона може нашкодити Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Кук провів приватні переговори з Трампом в Овальному кабінеті. Він також спілкувався з головним економічним радником президента Ларрі Кадлоу і торговельним представником США Робертом Лайтхизером. Трамп погрожував новим тарифом у розмірі 100 мільярдів доларів на китайську продукцію, які можуть бути націлені на мобільні телефони, комп’ютери та інші товари народного споживання. Китай відбився від початкового раунду тарифів в розмірі 50 мільярдів доларів”, — йдеться в повідомленні.
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Представник Білого дому назвав зустріч успішною, але подробиці не розголошуються.
Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому зі списку було виключено низку країн — Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, Мексика, Республіка Корея і країни ЄС, остаточне рішення по яким повинно бути прийнято до 1 травня.
У свою чергу митна комісія з тарифів китайської Державної ради прийняла рішення ввести підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються в Китай зі Сполучених Штатів.