Трамп поручил Пентагону создать "космические силы" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что он направил задание Пентагону создать новые “космические силы” — независимую военную службу, направленную на обеспечение американского господства в космосе, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Хотя Трамп и ранее высказывал желание создать собственное космическое подразделение, сейчас он, кажется, сделал практический шаг, приказав Пентагону приступить к созданию шестой ветви американских вооруженных сил.
“Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. У нас должно быть американское господство в космосе. У нас будут ВВС, и у нас будут космические силы, отдельные, но равные по мощности”, — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.
С соответствующим заявлением он обратился к генералу морской пехоты Джозефу Данфорду, председателю Объединенного комитета начальников штабов.
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Данфорд ответил президенту: “поняли вас”. Но директива, как отмечается, застала врасплох американских чиновников в сфере обороны. Создание нового совместного военного командования в значительной степени является компетенцией Конгресса, который должен обеспечить полномочия и любое финансирование или перевод денег на новую единицу.
Представительница Пентагона Дана Уайт сказала, что отдел понимает поручение президента и работает над этим вопросом, принимая во внимание последствия операций по разведке для других служб.
Высокопоставленный конгресс сказал, что приказ Трампа согласуется с усилиями членов Конгресса в течение последних двух лет найти пути для выделения дополнительных ресурсов для обеспечения устойчивости страны в космосе. Но вопрос был обжалован, и даже министр обороны Джим Мэттис выразил нежелание создавать новую военную службу, объясняя это дополнительными затратами и более широкими усилиями по интеграции боевых действий.
Как сообщал УНН, 19 июня Сенат Конгресса США принял на заседании законопроект по бюджету и направлениях политики министерства обороны страны на 2019 финансовый год, который начнется с 1 октября текущего года.