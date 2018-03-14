Трамп заявив про створення військово-космічних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив про створення військово-космічних сил США. Про це він заявив під час виступу перед військовослужбовцями на авіаційної станції морської піхоти Мірамар в Каліфорнії, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Я сказав, що, можливо, нам потрібна нова військова сила, я був не дуже серйозний, але тепер я думаю, що це чудова ідея. Ми створимо космічні війська. Приголомшливо”, — заявив Д.Трамп.
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Нагадаємо, Д.Трамп готується до встановлення мит на імпорт з Китаю обсягом до 60 мільярдів доларів і орієнтується в цьому на продукцію секторів технологій і телекомунікацій.