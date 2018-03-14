Трамп заявил о создании военно-космических сил
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил США. Об этом он заявил во время выступления перед военнослужащими на авиационной станции морской пехоты Мирамар в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Я сказал, что, может быть, нам нужна новая военная сила, я был не очень серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создадим космические войска. Потрясающе", - заявил Д.Трамп.
Напомним, Д.Трамп готовится к установлению пошлин на импорт из Китая объемом до 60 миллиардов долларов и ориентируется в этом на продукцию секторов технологий и телекоммуникаций.