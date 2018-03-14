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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57397 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60871 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102921 просмотра

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Трамп заявил о создании военно-космических сил

Трамп заявил о создании военно-космических сил

Киев  •  УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил о создании военно-космических сил США. Об этом он заявил во время выступления перед военнослужащими на авиационной станции морской пехоты Мирамар в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Fox News.

"Я сказал, что, может быть, нам нужна новая военная сила, я был не очень серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создадим космические войска. Потрясающе", - заявил Д.Трамп.

Напомним, Д.Трамп готовится к установлению пошлин на импорт из Китая объемом до 60 миллиардов долларов и ориентируется в этом на продукцию секторов технологий и телекоммуникаций.

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