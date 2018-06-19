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Трамп доручив Пентагону створити "космічні сили" - ЗМІ

Трамп доручив Пентагону створити "космічні сили" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9861 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок, що він скерував завдання Пентагону створити нові "космічні сили" - незалежну військову службу, спрямовану на забезпечення американського панування в космосі, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Хоча Трамп і раніше висловлював бажання створити власний космічний підрозділ, зараз він, здається, зробив практичний крок, наказавши Пентагону розпочати створення шостої гілки американських збройних сил.

“Коли справа доходить до захисту Америки, недостатньо простої американської присутності у космосі. Ми повинні мати американське панування в космосі. У нас будуть ВПС, і ми матимемо космічні сили, окремі, але рівні за потужністю”, — сказав Трамп під час виступу в Білому домі.

З відповідною заявою він звернувся до генерала морської піхоти Джозефа Данфорда, голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

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Данфорд відповів президенту: “зрозуміли вас”. Але директива, як зазначається, застала зненацька американських чиновників у сфері оборони. Створення нового спільного військового командування значною мірою є компетенцією Конгресу, який повинен забезпечити повноваження та будь-яке фінансування чи переведення грошей на нову одиницю.

Представниця Пентагону Дана Уайт сказала, що відділ розуміє доручення президента та працює над цим питанням, беручи до уваги наслідки операцій з розвідки для інших служб.

Високопоставлений конгрес сказав, що наказ Трампа узгоджується із зусиллями членів Конгресу протягом останніх двох років знайти шляхи для виділення додаткових ресурсів для забезпечення стійкості країни в космосі. Але питання було оскаржено, і навіть міністр оборони Джим Меттіс висловив небажання створювати нову військову службу, пояснюючи це додатковими витратами та більш широкими зусиллями щодо інтеграції бойових дій.

Як повідомляв УНН, 19 червня Сенат Конгресу США ухвалив на засіданні законопроект щодо бюджету і напрямках політики міністерства оборони країни на 2019 фінансовий рік, який розпочнеться з 1 жовтня поточного року.

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