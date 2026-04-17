Трамп допустил визит в Исламабад в случае сделки с Ираном

ukenru
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗ
16 апреля, 13:38
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
16 апреля, 09:32
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
15 апреля, 15:53
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
15 апреля, 12:27
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
15 апреля, 10:54
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
58%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Андрей Шевченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 6108 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 36200 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 43038 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 49942 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 43228 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
ЗРК Бук

Трамп допустил визит в Исламабад в случае сделки с Ираном

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Дональд Трамп предполагает визит в Пакистан для подписания мирного договора. Иран якобы готов отказаться от обогащения урана и ядерной программы.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Исламабад, если там будет подписано соглашение с Ираном о завершении войны. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, пишет УНН.

Детали

По словам президента США, переговоры с Ираном продвигаются позитивно.

Если в Исламабаде будет подписано соглашение, я могу поехать. Они хотят меня

– заявил Трамп.

Он также отметил, что Иран "согласился почти на все", хотя не привел деталей.

Переговоры и перемирие

Трамп не исключил продолжения действующего прекращения огня, срок которого истекает на следующей неделе, но предположил, что этого может не понадобиться в случае достижения окончательной договоренности.

Еще один раунд переговоров по Ирану может состояться "в течение выходных" - Трамп16.04.26, 22:04 • 1258 просмотров

Президент США также заявил, что Иран якобы готов отказаться от обогащения урана, который, по его словам, мог быть скрыт после авиаударов США и Израиля.

Трамп настаивает на заключении соглашения, которое будет предусматривать полный отказ Тегерана от ядерной программы.

Трамп заявляет о прогрессе в переговорах по Ирану, но добавляет - без сделки боевые действия возобновятся16.04.26, 21:42 • 1370 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Белый дом
Исламабад
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран