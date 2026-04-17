Трамп допустил визит в Исламабад в случае сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Исламабад, если там будет подписано соглашение с Ираном о завершении войны. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, пишет УНН.

Детали

По словам президента США, переговоры с Ираном продвигаются позитивно.

Если в Исламабаде будет подписано соглашение, я могу поехать. Они хотят меня – заявил Трамп.

Он также отметил, что Иран "согласился почти на все", хотя не привел деталей.

Переговоры и перемирие

Трамп не исключил продолжения действующего прекращения огня, срок которого истекает на следующей неделе, но предположил, что этого может не понадобиться в случае достижения окончательной договоренности.

Президент США также заявил, что Иран якобы готов отказаться от обогащения урана, который, по его словам, мог быть скрыт после авиаударов США и Израиля.

Трамп настаивает на заключении соглашения, которое будет предусматривать полный отказ Тегерана от ядерной программы.

