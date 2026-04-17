Трамп допустил визит в Исламабад в случае сделки с Ираном
Киев • УНН
Дональд Трамп предполагает визит в Пакистан для подписания мирного договора. Иран якобы готов отказаться от обогащения урана и ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Исламабад, если там будет подписано соглашение с Ираном о завершении войны. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, пишет УНН.
Детали
По словам президента США, переговоры с Ираном продвигаются позитивно.
Если в Исламабаде будет подписано соглашение, я могу поехать. Они хотят меня
Он также отметил, что Иран "согласился почти на все", хотя не привел деталей.
Переговоры и перемирие
Трамп не исключил продолжения действующего прекращения огня, срок которого истекает на следующей неделе, но предположил, что этого может не понадобиться в случае достижения окончательной договоренности.
Президент США также заявил, что Иран якобы готов отказаться от обогащения урана, который, по его словам, мог быть скрыт после авиаударов США и Израиля.
Трамп настаивает на заключении соглашения, которое будет предусматривать полный отказ Тегерана от ядерной программы.
