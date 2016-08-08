Тракторный прицеп перевернулся в Индии: более 10 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Одиннадцать человек погибли, более 30 получили ранения при опрокидывании тракторного прицепа на сложном участке трассы в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
Авария произошла вечером в округе Сахаранпур, когда группа женщин возвращалась в городок Суллапур после участия в праздничных церемониях в соседнем селе Саладжва. В прицепе находилось более 50 женщин, на месте погибли 11, более 30 доставлены в больницу, при этом 10 из них находятся в критическом состоянии.
По данным полиции, причиной трагедии стало превышение скорости водителем трактора, который сразу после происшествия скрылся и теперь объявлен в розыск.