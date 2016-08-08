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Тракторний причеп перевернувся в Індії: більше 10 загиблих

Тракторний причеп перевернувся в Індії: більше 10 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Одинадцять людей загинули, понад 30 отримали поранення при перекиданні тракторного причепа на складній ділянці траси в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії. Про це повідомила поліція штату, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.

Аварія сталася ввечері в окрузі Сахаранпур, коли велика група жінок поверталася в містечко Суллапур після участі в святкових церемоніях в сусідньому селі Саладжва. У причепі перебувало понад 50 жінок, на місці загинули 11, більше 30 доставлені в лікарню, при цьому 10 з них знаходяться в критичному стані.

За даними поліції, причиною трагедії стало перевищення швидкості водієм трактора, який відразу після пригоди зник і тепер оголошений в розшук.

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