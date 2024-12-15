Трагический пожар в Киевской области: погиб 4-летний мальчик
Киев • УНН
В частном доме на Киевщине во время пожара погиб 4-летний мальчик. Другие двое детей спаслись - один спрятался в дровнике, а сестра была в школе.
В поселке Володарка Киевской области во время пожара погиб четырехлетний мальчик, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
О пожаре в частном жилом доме сообщили соседи.
Уже на месте происшествия стало известно, что в доме могут находиться трое деток.
Спасатели приступили к поиску.
Как выяснилось, мальчика 2019 года рождения, местные жители еще до прибытия спасательного подразделения нашли в дровнике. Он был испуган, но невредим. Старшая сестренка находилась в школе. А судьба еще одного парня оставалась неизвестной.
"К сожалению, уже после того, как пожар был ликвидирован спасатели на сгоревшей кровати нашли тело ребенка, 2020 года рождения", - сообщили спасатели.
Опекуном детей была бабушка. Она на несколько минут оставила малышей, чтобы сходить в магазин. Причина трагедии еще устанавливается.
Во время пожара на Житомирщине погиб ребенок25 авг. 2023, 08:27 • 619923 просмотра