Трагедия в "Зимней вишни": прокуратура РФ запросила от 5 до 14,5 лет колонии для фигурантов дела

Детали

Максимальный срок - 14 лет и шесть месяцев колонии - прокурор попросил для бывшего гендиректора компании-владельца торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой. Для управляющей Надежды Судденок и техдиректора ТЦ Георгия Соболева прокурор запросил 14 и 13 лет лишения свободы соответственно, а для охранника Сергея Антюшина - девять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Руководителю компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину гособвинитель попросил назначить шесть лет восемь месяцев и пять лет шесть месяцев колонии соответственно. Руководителю тушения пожара в "Зимней вишни" Андрею Бурсину и начальнику пожарного караула Сергею Генину запросили шесть и пять лет лишения свободы соответственно.

Подсудимые обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности. В ходе дебатов они частично признали свою вину.

Справка

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В рамках расследования были возбуждены три уголовных дела, по которым проходят в общей сложности 15 фигурантов. Первое уголовное дело начали рассматривать в суде в мае 2019 года.