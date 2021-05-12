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Трагедія в "Зимовій вишні": прокуратура РФ запросила від 5 до 14,5 років колонії для фігурантів справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Державний обвинувач РФ зажадав засудити вісьмох фігурантів справи про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" до позбавлення волі на строк від 5 до 14,5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Трагедія в "Зимовій вишні": прокуратура РФ запросила від 5 до 14,5 років колонії для фігурантів справи

Деталі

Найбільший термін - 14 років і шість місяців колонії - прокурор попросив для колишнього гендиректора компанії-власника торгового центру "Зимова вишня" Юлії Богданової. Для керуючої Надії Судденок і техдиректора ТЦ Георгія Соболєва прокурор запросив 14 і 13 років позбавлення волі відповідно, а для охоронця Сергія Антюшіна - дев'ять років і шість місяців позбавлення волі.

Керівнику компанії "Системний інтегратор", що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації в ТЦ, Ігорю Полозіненку і його підлеглому Олександру Нікітіну держобвинувач попросив призначити шість років вісім місяців і п'ять років шість місяців колонії відповідно. Керівнику гасіння пожежі в "Зимовій вишні" Андрію Бурсіну і начальнику пожежного караулу Сергію Геніну запросили шість і п'ять років позбавлення волі відповідно.

Підсудні обвинувачуються в порушенні вимог пожежної безпеки та недбалості. Під час дебатів вони частково визнали свою провину.

Довідка

Пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" сталась 25 березня 2018 року. Загинули 60 осіб, у тому числі 37 дітей. Потерпілими у справі визнані понад 450 осіб. У рамках розслідування були порушені три кримінальні справи, за якими проходять в цілому 15 фігурантів. Першу кримінальну справу почали розглядати в суді в травні 2019 року.

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