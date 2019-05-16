У Росії суд розпочав розгляд справи про пожежу в "Зимовій вишні"

Засідання суду почалося о 8:20 за московським часом. Його перенесли в зал Ленінського районного суду, щоб його змогли відвідати всі бажаючі. Справу розглядає суддя Заводського районного суду Микола Биданцев.

Згідно з інформацією, в залі суду зібралися близько 80 осіб, в тому числі родичі жертв трагедії і журналісти.

На лаві підсудних знаъходиться семеро: генеральний директор компанії-власника ТРЦ ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (ККК) Юлія Богданова, технічний директор ККК Георгій Соболєв, гендиректор ТОВ "Зимова вишня" Надія Судденок, глава компанії "Системний інтегратор", що відповідала за пожежну сигналізацію ТРЦ Ігор Полозіненко, його підлеглий - інженер Олександр Нікітін, співробітник обслуговував комплекс ЧОП Сергій Антюшін і начальник варти Кемеровській пожежно-рятувальної частини № 2 Сергій Генін.

Богдановій, Соболєву, Судденку ставиться вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 КК РФ - надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб; порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.

Ігор Полозіненко, Олександр Нікітін звинувачуються за ч. 3 ст. 219 КК РФ; Сергій Антюшін по ч. 3 ст. 238 КК РФ. Сергій Генін - за ч. 3 ст. 293 КК РФ - недбалість, що призвела з необережності смерть двох і більше осіб.

Нагадаємо, 12 квітня кримінальну справу про пожежу в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово направлено до суду.



Як вважає слідство, 25 березня 2018 року на 4-му поверсі торгово-розважального центру "Зимова вишня" в Кемерово виникла пожежа в результаті замикання електропроводки на четвертому поверсі.

В результаті пожежі загинули 60 осіб, у тому числі 37 дітей, постраждали 147 осіб.



