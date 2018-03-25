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У Кемерово загорівся торговий центр, загинули 4 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У російському місті Кемерово загорівся торговий центр "Зимова вишня", в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляється УНН з посиланням на РІА "Новини".

"Попередньо, загинули четверо дітей від отруєння продуктами горіння в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово", - повідомило виданню джерело в екстрених службах регіону.

Площа пожежі та обставини її виникнення встановлюються.

Нагадаємо, в Миколаєві сталася пожежа в тролейбусному депо №3 по вул. Будівельників. При з'ясуванні обставин стало відомо, що в результаті події жінка-водій отримала незначну травму ноги і надихалася продуктами горіння. Пожежа виникла в тролейбусі ймовірно через коротке замикання, коли той перебував у приміщенні депо на обслуговуванні.

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