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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35105 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59685 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 97910 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107297 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115529 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121197 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132463 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146740 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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В Кемерово загорелся торговый центр, погибли 4 ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня", в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщается УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - сообщил изданию источник в экстренных службах региона.

Площадь пожара и обстоятельства его возникновения устанавливаются.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Пожар возник в троллейбусе вероятно из-за короткого замыкания, когда тот находился в помещении депо на обслуживании.

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