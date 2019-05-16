В России суд начал рассмотрение дела о пожаре в “Зимней вишни”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заводский районный суд в Кемерове приступил к рассмотрению по существу первого уголовного дела о пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” где погибли 60 человек, передаёт УНН со ссылкой на российское издание “Дождь”.
Заседание суда началось в 8:20 по московскому времени. Его перенесли в зал Ленинского районного суда, чтобы его смогли посетить все желающие. Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев.
Согласно информации, в зале суда собрались около 80 человек, в том числе родственники жертв трагедии и журналисты.
На скамье подсудимых находятся семеро: генеральный директор компании-собственника ТРЦ ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат” (ККК) Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев, гендиректор ООО “Зимняя вишня” Надежда Судденок, глава компании “Системный интегратор”, отвечавшей за пожарную сигнализацию ТРЦ Игорь Полозиненко, его подчиненный — инженер Александр Никитин, сотрудник обслуживавшего комплекс ЧОП Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.
Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
Игорь Полозиненко, Александр Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ; Сергей Антюшин по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Сергей Генина — по ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, 12 апреля уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в российском городе Кемерово направлено в суд.
Как считает следствие, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра “Зимняя вишня” в Кемерово возник пожар в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже.
В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, пострадали 147 человек.