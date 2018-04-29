Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс

"Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем", — написал Том Эванс в Twitter.



23 апреля врачи двухлетнего мальчика, который страдал поражением мозга, отключили установку искусственного дыхания, которая поддерживала его жизнь.

По оценкам медиков, Альфи должен был умереть через несколько минут после отключения аппарата искусственного дыхания, однако ребенок прожил почти неделю.

Альфи Эванс находился в полукоматозном состоянии более года, но его родители отказывались признать, что его болезнь неизлечима.

Конфликт родителей с лечащими врачами привлек внимание широкой общественности, когда родители Альфи подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.

Родители мальчика - Том Эванс и Кэти Джеймс - хотели перевезти его на лечение в Рим, где врачи поддерживаемой католической церковью клиники готовы были принять ребенка.

Врачи британской больницы, где находился Альфи, а также независимые медицинские эксперты пришли к выводу, что вылечить мальчика нельзя.



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