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Трагедія у Великій Британії: помер дворічний Альфі Еванс

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Маленький хлопчик 23 місяців від роду, який страждав нейро-дегенеративним захворюванням, яке виявилося настільки складним, що навіть прославлені експерти-неврологи не зуміли поставити точний діагноз, помер вчора. Про це повідомляє УНН з посиланням The guardian.

Трагедія у Великій Британії: помер дворічний Альфі Еванс

"Мій гладіатор опустив свій щит і отримав свої крила о 2 годині 30 хвилин ранку. Ми вбиті горем", - написав Том Еванс в Twitter.

23 квітня лікарі дворічного хлопчика, який страждав ураженням мозку, відключили установку штучного дихання, яка підтримувала його життя.

За оцінками медиків, Альфі повинен був померти через кілька хвилин після відключення апарату штучного дихання, однак дитина прожила майже тиждень.

Альфі Еванс знаходився в напівкоматозному стані більше року, але його батьки відмовлялися визнати, що його хвороба невиліковна.

Конфлікт батьків з лікарями привернув увагу широкої громадськості, коли батьки Альфі подали позов до суду, оскаржуючи рішення консиліуму про відключення дитини від систем життєзабезпечення.

Батьки хлопчика - Том Еванс і Кеті Джеймс - хотіли перевезти його на лікування в Рим, де лікарі підтримуваної католицькою церквою клініки готові були прийняти дитину.

Лікарі британської лікарні, де перебував Альфі, а також незалежні медичні експерти прийшли до висновку, що вилікувати хлопчика не можна.

Як повідомляв УНН, в смт Любашівка померла семимісячна дівчинка.

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