Трагедия в Полтаве: никаких построений на момент удара рф по Институту связи не происходило - Минобороны

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что якобы во время на момент удара по Институту связи в Полтаве происходило построение людей. На момент удара в заведении происходил учебный процесс. Об этом рассказал спикер спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

"По нашим данным, в заведении происходил учебный процесс. В 09:08 прозвучала тревога, все спускались в укрытие. Через несколько минут после объявления тревоги раздались взрывы. Детали трагедии изучаются. Сейчас известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", - сказал Лазуткин.

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Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

В сети начала распространяться информация, что удар был нанесен якобы во время построения. В частности, такую информацию распространяла и нардеп Марьяна Безуглая.

Вследствие российского удара по Полтаве уже известно о 271 раненом.