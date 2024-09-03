Трагедія у Полтаві: ніяких шикувань на момент удару рф по Інституту зв’язку не відбувалося - Міноборони
Київ • УНН
У Міноборони заявили, що під час ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві відбувався навчальний процес, а не шикування. Внаслідок атаки постраждало 271 особа, рятувальні роботи тривають.
У Міністерстві оборони спростували інформацію про те, що нібито під час на момент удару по Інституту зв’язку в Полтаві відбувалося шикування людей. На момент удару в закладі відбувався навчальний процес. Про це розповів речник речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
"За нашими даними, в закладі відбувався навчальний процес. О 09:08 пролунала тривога, усі спускалися в укриття. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось", - сказав Лазуткін.
Доповнення
Російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
В мережі почала ширитися інформація, що удар був нанесений нібито під час шикування. Зокрема, таку інформацію поширювала і нардеп Мар’яна Безугла.
Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про 271 пораненого.